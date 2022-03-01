أسعار النفط ترتفع 5 دولارات عالميا.. وخام برنت يتخطى حاجز الـ103

تحركت أسعار النفط بشكل مرتفع، بعد 5 أيام من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية؛ ليتخطى مره أخرى حاجز الـ100 دولار بعد انخفاض أسعاره خلال اليومين الماضيين، وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في دفع أسعار البترول إلى مستويات قياسية لم تصل لها منذ عدة سنوات.

خام برنت يصل إلى 103 دولارات

وارتفعت أسعار النفط العالمية لخام برنت العالمي ليسجل 103.02 دولار للبرميل بارتفاع قدره 5 دولارات عن تعاملات الصباح، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بقيمة 4 دولارات عن التعاملات الصباحية ليسجل 100.44 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 2014.

وتسببت العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية، في تحركات سوقية كبيرة، وليس في أسعار النفط فقط.

وتوقع مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن أسعار النفط تظل مرتفعة خلال الفترة القادمة وحتى الوصول إلى حل بين البلدين، موضحا أنه من المتوقع أن تصل أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 135 دولارا للبرميل الواحد، خاصة في ظل استمرار الأزمة وعدم انتهاء العمليات العسكرية.

وأضاف أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، لن تؤثر عليها اقتصاديا بشكل كبير، خاصة وأنها هيأت نفسها وقامت باتفاقات مع الصين وإيران وغيرها من الدول الحليفة لها.

العقوبات الاقتصادية على روسيا

وجاء ارتفاع أسعار النفط العالمية مدعوما بالعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا، كما أثرت المخاوف على إمدادات الطاقة الروسية.

وأعلن الرئيس الأوكراني اليوم، أنه حصل على موافقة بالانضمام إلى الاتحاد الأوربي، وهو ما يمكن أن يعزز موقف بلاده نوعا ما أمام روسيا.