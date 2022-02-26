أسعار البترول تنخفض رغم الحرب.. وتوقعات بتخطيها 135 دولارا خلال أيام

تسببت العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية، في تحركات سوقية كبيرة، حيث تأثرت أسعار البترول العالمية بشكل كبير، وحققت مكاسب مرتفعة لم تصل لها منذ العديد من السنوات السابقة.

برميل النفط يكسر حاجز الـ100 دولار في أول أيام الحرب

ودفعت الحرب بين البلدين أسعار البترول إلى مستويات قياسية، حيث خلال الساعات الأولى من بدء الحرب ارتفعت أسعار النفط الخام لتتخطى حاجز الـ100 دولار للبرميل الواحد، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي العالمية تباعا لسعر النفط.

وبسبب الأحداث الراهنة، أشارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أنها قد تتطلع إلى الإفراج عن مخزونات النفط الإستراتيجية لمعالجة ارتفاع أسعار النفط، والتي ارتفعت بشكل كبير.

وخلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضى، أغلقت أسعار النفط العالمية على انخفاض بعد ارتفاعها لمستويات قياسية، حيث سجلت أسعار خام برنت العالمي 97.93 دولار للبرميل، كما انخفض سعر برميل البترول من خام غرب تكساس الأمريكي إلى 91.59 دولار.

مصدر يتوقع معودة ارتفاع الأسعار

ومن جانبه، صرح مصدر مسؤول بقطاع البترول، أن أسعار النفط ستعاود الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بدء استئناف تداولات البورصة العالمية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن تصل أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 135 دولارا للبرميل الواحد، خاصة في ظل استمرار الأزمة وعدم انتهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا حتى الآن.

وأضاف المصدر أن العقوبات التي فرضتها الدول على روسيا، لن تكون مؤثرة اقتصاديا عليها بشكل كبير، خاصة وأنها هيأت السوق الروسي وقامت باتفاقات مع الصين وإيران وغيرها من الدول الحليفة لها، لخفض التأثيرات الاقتصادية عليها.

وأشار المصدر المسؤول بقطاع البترول إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى هذا الحد، يؤثر بشكل كبير على جميع الدول المستوردة للبترول.