رئيس جامعة بني سويف: تدشين موقع خاص بمحو الأمية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تدشين موقع إلكتروني خاص بمحو الأمية على موقع الجامعة، وذلك لمساعدة الطلاب من أبناء الجامعة في تسجيل الدارسين معهم في مشروع محو الأمية بكل مركز، وتسجيل الدارسين الذين يبحثون عن من يساعدهم في التعلم والتحرر من الأمية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمناسبة حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية بمشروع محو الأمية بدورة أكتوبر 2021، بحضور الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومسؤولي الهيئة العامة لتعلم الكبار.

عرض الفيلم التسجيلي مفتاح الحياة

وفى بداية الاحتفالية عُرض فيلم تسجيلي بعنوان «مفتاح حياة» عن دور الجامعة والجهود المبذولة في مشروع محو الأمية، ووجه الدكتور منصور التهنئة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وكل المشاركين في هذا المشروع على هذا الإنجاز معبراً عن سعادته بحصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، مؤكداً على حرص الجامعة على دعم الاستراتيجية الوطنية للدولة في القضاء على الأمية، والتى تتماشى مع رؤية مصر 2030، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، في إطار البروتوكول الموقع بين هيئة تعليم الكبار وجامعة بني سويف، للقضاء على الأمية،و التي تتولى تنفيذ البروتوكول من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب بإشراف الأساتذة المتخصصين المشاركين في المشروع، مع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال محو أمية أصحاب الإعاقات السمعية والبصرية وغير القادرين.

محو أمية 9318 شخصًا بالمحافظة

وأوضح الدكتور سامح المراغي أن طلاب الجامعة استطاعوا محو أمية 9318 شخصًا داخل المحافظة، من خلال 2532 فصلًا بجميع المراكز بالمحافظة، وذلك من خلال تشجيع الطلبة بالمكافآت، وعمل مسابقات بين الكليات وتقديم محاضرات أون لاين مع إعفاء الطلاب المتميزين من المصروفات الدراسية، مؤكداً على أهمية استغلال كافة إمكانيات الجامعة للإستفادة من قدراتهم فى محو الأمية وتعليم الكبار وزيادة معدل وعي سكان المجتمع بمشكلة الأمية والتسرب من التعليم والحد من نسبة الأميين والمتسربين.

«عمري» يشيد بمجهودات الطلاب

وأشاد الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، خلال كلمته بالدور الكبير والمجهود العظيم التي قامت به الجامعة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في هذه الفترة لتحقيق أكبر عدد دارسين ومشاركين في المشروع على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدًا أن حصول مصر على جائزة اليونيسكو كأفضل تجربة في محو الأمية من بين 172 دولة مشاركة في عام 2021 يأتي من تعاون ومساهمة كل قطاعات الدولة في هذا المشروع.

وفي نهاية الاحتفال سلم الدكتور منصور نسخ دليل المعلم ودليل محو الأمية المترجم من كلية ذوي الاحتياجات للغة الإشارة وطريقة برايل إلى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ثم تبادلا الدروع بينهما، وقدم رئيس الهيئة شهادة تقدير للدكتور منصور لمجهوداته ودعمة المستمر لنجاح المشروع ومساهمات الجامعة غير المسبوقة في تطوير الآلية التي يعمل بها المشروع لتجربة أفضل للدارسين والطلبة، وإهداء شهادة تقدير للدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة، والدكتور أسامة قرني المنسق العام للمشروع بالجامعة.

وجرى تكريم عدد من الطلاب الذين شاركو في تعليم عدد كبير من الدارسين، بالإضافة إلى تكريم المتحررين من الأمية الذين وصلوا للمرحلة الجامعية، من بينهم حنان حسين الحاصلة على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي من الجامعة والباحثة للدكتوراه حاليًا، وتكريم الكليات التي حققت إنجاز في هذا المشروع بأعلى معدل من المشاركة الطلابية وأفضل خطة مستقبلية للمشروع.