بدرية طلبة تطالب «المهن التمثيلية» بمحاسبة زوج منة عرفة بعد إعلان انفصالهما

علقت الفنانة بدرية طلبة رسالة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على الأحداث التي شهدها الوسط الفني خلال الأيام القليلة الماضية.

بدرية طلبة: عايز تشتهر اطلع اشتم فنان

وقالت بدرية طلبة: «عايز تشهر اطلع اشتم فنان عايز شهرة أكتر اشتم الوسط الفني عايز شهرة أكتر وأكتر لايڤات كتير، واشتم بتشتغل ايه؟ ممثل بنتج لنفسي بفلوسي متجوز مين؟؟ ممثلة طب بعد اللايڤات والشتيمة اتشهرت ؟؟ لالا طب عملت إيه؟؟»

وأضافت طلبة: «طلقت مراتي الممثلة! بجد ولا زي كل مرة؟؟؟ مش عارف هسألها أنا مش فاضى بتعمل إيه؟؟؟ طالع لايف يمكن المرة دي أتشهر لما الوسط الفني بالبشاعة دى بتتمحك فيه ليه؟ بطالب النقابة تقاضي أي حد يقل أدبه».

كفاية تلطيش في نقابة المهن التمثيلية

واختتمت: «ده حقنا عند نقابتنا كفاية بقي تلطيش وقلة أدب فينا مش هنفضل على نظام الحسنة تخص والسيئة تعم إحنا عندنا عيلة وأولاد وأحفاد مش كل شوية مريض شهرة يطلع يقل أدبه».

وجاءت تصريحات بدرية طلبة بعد إعلان محمود المهدي زوج منة عرفة، انفصالهما اليوم.

وكتب محمود المهدي، عبر استوري إنستجرام: «تم الانفصال والحمد لله على كل شيء وربنا يوفقها ويوفقني، وربنا اللي بيرزق العبد عمري ما كنت في يد حد، وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا الحمد لله».

يذكر أن بدرية طلبة ممثلة كوميدية مصرية، اكتشفها زوجها المؤلف مصطفى سالم، وقدمها في عمل من تأليفه وهو «برج الأبجدية» الجزء الثاني، من إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون، عملت بعد ذلك بالمسرح، وخلال عملها مع الفنان سمير غانم، والمنتج أحمد الإبياري في مسرحية «دوري مي فاصوليا»، ومسرحية «أنا ومراتي ومونيكا»، شاهد المسرحية المخرج رائد لبيب وأعجب بها ثم رشحها للعمل في البرنامج الكوميدي «حسين على الهواء »، وانطلقت بعد ذلك للعمل بالتليفزيون والسينما.