استعدادات مكثفة بأسوان لتنفيذ تدريب «صقر 93» لمجابهة الكوارث من 7 لـ 10 مارس

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها للاستعداد لتنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 93»، لمجابهة الأزمات والكوارث، المقرر تنفيذه في الفترة من 7 إلى 10 مارس الجاري، بمدينة أسوان الجديدة، بمشاركة العديد من الجهات المعنية.

في هذا الإطار، كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، برئاسة الاجتماع الخاص بعرض البروفة النهائية واللمسات الأخيرة لكل جهة مشاركة، وذلك بحضور العميد محمد البنا، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات والمديريات الخدمية والهيئات والشركات.

تدقيق بيانات مهام وإمكانيات الجهات المشاركة

وأكد اللواء حازم عزت أن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان بأهمية توحيد كافة العروض للجهات المختلفة، وتدقيق البيانات المتعلقة بالمهام والإمكانيات لكل جهة مشاركة في تنفيذ تدريب «صقر 93»، وتحديد الجهات التي يتم التنسيق معها بالمحافظات المجاورة جغرافياً، للاستعانة بإمكانياتها وقت حدوث الأزمة، إذا تطلب الأمر ذلك، بهدف الظهور بالشكل النموذجي والمشرف أثناء تنفيذ التدريب.

العمل بروح الفريق الواحد لتقديم التسهيلات والدعم

كما أوضح السكرتير العام لمحافظة أسوان أن هناك توجيهات من المحافظ بأهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات، والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم مختلف التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق الهدف من التدريب، والوصول إلى أفضل الأساليب والطرق للتعامل الفعال مع الكوارث والأزمات الطارئة، لمجابهة المخاطر المحتملة وإدارتها بشكل سليم، وهو الذي يتوازى مع أهمية التجهيز الجيد، والتأكد من الكفاءة الفنية للمعدات المشاركة، لضمان نجاح التدريب العملس وتحقيقه للأهداف المرجوة على الوجه الأكمل.