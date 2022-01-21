طب بنها تجري أول تجربة إخلاء لمحاكاة الكوارث بمشاركة 600 فرد

أجرت كلية الطب بجامعة بنها، أول تجربة إخلاء وهمية داخل كلية الطب البشري، لمحاكاة الكوارث، حيث تم تشكيل فريق عمل، ضم الدكتورة مي حسن، مدير وحدة الأزمات والكوارث بكلية الطب، وراندة شوقت، أمين الكلية، ومحمد مشتهر، مسئول الحماية المدنية بجامعة بنها.

الإخلاء تم في 4 دقائق

وشهدت التجربة إخلاء 300 موظف و200 عضو هيئة تدريس و100 طالب، باجمالي 600 فرد من المبنى الإداري لكلية طب بنها خلال زمن قدره 4 دقائق، وتم التنسيق مع الإسعاف، والدفع بسيارتي إسعاف والحماية المدنية بجامعة بنها، وسيارتي مياه، وتم التنفيذ بدقة في إطار التدريب على التعامل مع الأزمات والطوارئ.

الجهات المشاركة

وأجريت عملية الإخلاء تحت إشراف الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود العراقي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة نيرمين عدلي محمود، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور كل من الدكتور إبراهيم راجح، المدير التنفيذي لوحدة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، وحسام مشهور، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة المياه والشرب، والعميد عمرو عبد المقصود، مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة المياه والشرب، وبالتنسيق مع محافظة القليوبية، وهيئة الإسعاف وشركة المياه والشرب، وإدارة الأمن الإداري بالجامعة، حيث دفعت شركة المياه والشرب بعدد من سيارات المياه.