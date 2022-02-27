«غرفة السياحة» تتوقع زيادة أعداد الزوار السعوديين إلى مصر في مارس 2022

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية في غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الشهر المقبل سيشهد زيادة في أعداد السياح السعوديين الوافدين إلى مصر، على خلفية الإجازة الرسمية في المملكة العربية السعودية التي تصل لنحو 10 أيام، والتي يُفضل كثير من السعوديين قضائها في مصر، موضحا أنّ السعودية كانت الدولة العربية الأكثر إرسالا للسياح للمقصد السياحي المصري خلال عام 2021.

الإمارات وقطر الأكثر إرسالا للسائحين لمصر في فبراير 2022

وأضاف فاروق لـ«الوطن»، أنّ السياح الإماراتيين والقطريين احتلوا المركزين الأول والثاني عربيا في إرسال السياح لمصر خلال فبراير الحالي، بسبب إجازات منتصف العام الدراسي بهما، متوقعا أن تشهد الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر، زيادة مطردة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، كما أوضح أنّ السياحة العربية مهمة جدا لمصر، حيث تمثل نحو 30% من إجمالي أعداد السياح الوافدين إلى المقصد السياحي المصري سنويا.

مؤشرات السياحة العربية في رمضان

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إلى أنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال شهر رمضان المقبل لم تظهر مؤشراتها ومعالمها حتى الآن، موضحا أنّ السائح بشكل عام بات يتخذ قرار السفر في اللحظات الأخيرة، ما يؤجل معرفة معدلات الحجوزات المستقبلية حتى قبل وصول السياح لمصر بأيام أو بأسبوع على الأكثر، كما أكد أنّ المنشآت الفندقية والسياحية جاهزة لاستقبال السياح العرب خلال شهر الصوم.

من جانبه، قال علي كامل منصور،عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أعدادا كبيرة من السياح العرب يفضلون قضاء إجازاتهم في مصر، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، موضحا أنّ المطاعم السياحية تمثل أحد أهم أدوات جذب السياح العرب خلال شهر رمضان، كما أنّ المنشآت والمطاعم السياحية بدأت من الآن الاستعداد لاستقبال الرواد المصريين والعرب خلال شهر الصوم.