غرفة صناعة الملابس: الموسم الصيفي بدأ مع شهر مارس

قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن سوق الملابس المصرية يعاني من ضعف القوة الشرائية منذ فترة، والتي أثرت بشكل مباشر على المبيعات وحركة تجارة الملابس المحلية.

ضعف القوة الشرائية تؤثر على حركة المبيعات

وأضاف «عبدالسلام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ضعف القوة الشرائية في سوق الملابس الجاهزة، راجع إلى أولويات المستهلكين في السوق المصرية، من غذاء ومسكن وعلاج وغيرها، لتأتي الملابس في آخر الأولويات بالنسبة للمستهلك المصري.

السوق تعتمد على 80% من المنتج المحلي

وأوضح رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أن السوق المصرية تعتمد على المنتج المحلي من الملابس الجاهزة بنسبة تصل إلى 80% ، فيما يمثل المنتج المستورد من الملابس الجاهزة 20% فقط، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن لها تأثير واضح على استيراد الملابس الجاهزة.

ركود بموسم الشتاء وبداية موسم الصيفي

وتابع: شهد موسم الشتاء ركودًا في سوق الملابس الجاهزة المصري، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للموسم الصيفي فإنه بدأ مع بداية شهر مارس الجاري، آملين أن يكون هناك نشاطًا في القوة الشرائية.