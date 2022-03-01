موعد انتهاء فصل الشتاء 2022 وبداية فصل الربيع

وسط الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الماضية، انخفضت درجات الحرارة إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من نصف قرن، وتساقطت الأمطار على فترات متفاوتة وسقط الثلج على عدد من المحافظات ومنها الإسكندرية، مما دفع الكثيرين من خبراء الأرصاد باعتبار هذه الفترة «الشتاء الأكثر برودة في العالم»، لذلك يتساءل الكثيرون عن موعد انتهاء فصل الشتاء 2022.

يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للجمهور على مدار اليوم، موعد انتهاء فصل الشتاء 2022 ومتى يبدأ فصل الربيع للعام الجاري، في السطور التالية.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2022

ووفق الحسابات الفلكية، فقد بدأ فصل الشتاء للعام الجاري، يوم 21 ديسمبر 2021، ويستمر هذا الفصل لمدة 3 شهور، وبحسب الحسابات الفلكية فإن هذا الفصل يستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة، وبهذا ينتهي فصل الشتاء بشكل رسمي في 20 مارس 2022.

متى يبدأ فصل الربيع؟

بعد انتهاء فصل الشتاء، يبدأ واحد من أفضل الفصول التي تعتدل خلالها الحرارة سواء خلال النهار أو الليل، وهو يبدأ من يوم 21 مارس 2022، على أن ينتهي يوم 20 يونيو 2022.

حالة الطقس خلال الفترة الماضية

وبحسب بيان صدر اليوم من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن غدًا الأربعاء ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بينما يوم الخميس 3 مارس، تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية على كافة الأنحاء، بينما يؤكد الخبراء أن حالة الطقس يسودها طقس مائل للحرارة نهارًا، والوجه البحري وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، ودافئ على السواحل الشمالية.

وأضاف خبراء الأرصاد، أنه خلال ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وتزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 إلي 40%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.