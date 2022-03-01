تنفيذ مشروعات باستثمارات 350 مليون جنيه توفر 1500 وظيفة في البحيرة

وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية في محافظة البحيرة، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة المحافظ، اللواء هشام آمنة، على تخصيص مساحات من الأراضي لعدد 28 طلباً تقدم بها عدد من المستثمرين لإنشاء 28 مصنعاً في المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون، باستثمارات تتجاوز 350 مليون جنيه، توفر أكثر من 1500 فرصة عمل لأبناء المحافظة، بواقع 8 مشروعات في المنطقة الصناعية بوادي النطرون، بتكلفة 71 مليون و250 ألف جنيه، وتوفر 204 فرص عمل.

مجالات عمل 8 مشروعات بوادي النطرون

وتشمل المشروعات، التي تمت الموافقة على تنفيذها في المنطقة الصناعية بوادي النطرون، مجالات تصنيع وتخليل الزيتون والخرشوف والمخللات بكافة أنواعها، وخلط وتعبئة أسمدة ومبيدات زراعية بودرة وسائلة، وتشكيل معادن، وتصنيع برطمان بالغطاء من «البولي إيثيلين»، وتصنيع وإنتاج سيراميك والخزفيات وأحجار إسمنتية، إضافة إلى تصنيع وتعبئة وتغليف مواد غذائية.

كما تم الموافقة على تخصيص 20 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية في حوش عيسى، لتنفيذ 20 مشروعاً، باستثمارات تقدر بنحو 279 مليون و200 ألف جنيه، توفر 1310 فرص عمل مباشرة.

استعراض الموقف التنفيذي لمرافق حوش عيسى

وتم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق للمنطقة الصناعية بحوش عيسى، وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات بالمناطق الصناعية، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم تخصيص مساحات من الأراضي لإقامة مشروعات استثمارية عليها في المنطقة الصناعية بوادي النطرون، 332 مشروعاً، كما بلغ عدد المشروعات التي تم تخصيص أراض لإقامة مشروعات عليها في المنطقة الصناعية بحوش عيسى، 71 مشروعاً.

محافظ البحيرة يشدد على تشجيع الاستثمار الجاد

وأكد محافظ البحيرة، خلال اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف، وتوفير المناخ الاستثماري، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين.

كما أشار «آمنة» إلى تذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة في دعم وتنمية مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات.

يأتي ذلك للتأكد من جدية والتزام أصحاب هذه المشروعات الاستثمارية بتنفيذها، مع التأكيد على عدم تنفيذ أو إقامة أي مشروعات أو إنشاءات بالمناطق الصناعية، سوى المشروعات المستهدفة والمخصصة للمناطق الصناعية.