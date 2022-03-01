إحالة 62 عاملا للتحقيق خلال حملة رقابية في البحيرة.. «زوغوا من الشغل»

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية.

وأسفرت الحملات، عن إحالة 36 من العاملين بالمصالح الحكومية بقرية المسين بالدلنجات للتحقيق؛ لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

كما تم إحالة 26 من العاملين بالوحدات الصحية والجمعيات الزراعية بقرى «اورين - الربدان - محلة فرنوي» بشبراخيت للتحقيق؛ لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، وجرى اتخاذ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

متابعة حركة سير العمل بجميع المصالح

من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

حركة تنقلات لرؤساء القرى

في سياق منفصل، أصدر محافظ البحيرة قبل قليل، قرارًا تضمن حركة تنقلات لرؤساء المدن لاسيما مدينة رشيد، وتضمن القرار أيضا حركة تنقلات لرؤساء القرى بعدد من المراكز، والتي شملت «فؤاد عبد الرسول عبد المجيد رئيس قرية معنيا بمركز إيتاي البارود، للعمل رئيسا لقرية صفط البحرية بمركز إيتاي البارود، وأحمد علي محمد علي حنورة الدرجة رئيسا لقرية ششت الأنعام بإيتاي البارود، وعبد العزيز عمر عبدالعزيز سليمان رئيسا لقرية معنيا بمركز إيتاي البارود، محمود حمدي عبد الحليم محمد رئيسا لقرية النبيرة بمركز إيتاي، أشرف كمال قرية اورين بمركز شبراخيت للعمل رئيسا لقرية محلة بشر بمركز شبراخيت».