أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره: فيلمي الجديد مفاجأة

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر صفحته الرسمية على موقع مشاركة الصور والفيديوهات «إنستجرام» صور تعاقده على بطولة فيلم جديد، معلقًا: «يحيى المصري، دودة، فومانشي في مكتب يوسف الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم فيلم جديد.. مفاجأة».

أحمد الفيشاوي يصور فيلم «عودة طاقية الإخفاء»

ويصور أحمد الفيشاوي حاليًا فيلم «عودة طاقية الإخفاء»، بجانب مجموعة من الفنانين من أبرزهم نانسي صلاح، توني ماهر، محمود الليثي، ومن تأليف يوسف حسن يوسف، ومن إخراج رامي رزق الله.

تفاصيل فيلم عودة طاقية الإخفاء

ومن جانبه كشف المخرج عصام عبدالحميد في تصريح خاص سابق لـ«الوطن»، عن تفاصيل الفيلم قائلًا: «الفيلم ليس امتدادا للفيلم القديم، ونعمل على عمل جديد في إطار كوميدي، ولكن سوف نستعين ببعض مشاهد الفيلم القديم».

عرض فيلم «قمر 14» لأحمد الفيشاوي

في سياق منفصل، يُعرض لأحمد الفيشاوي في جميع دور العرض، فيلم «قمر14»، التي تدور أحداثه حين يعتلي «قمر ليلة 14» سماء مصر، فنشهد تحت نوره عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح، يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل، فيحاول أبطالنا مواجهة هذه المحظورات وتحدي طاقة «قمر 14».

ويشارك في بطولته خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، بيومي فواد، خالد أنور، غادة عادل، محمد علاء، محمد جمعة، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، ياسمين رئيس، سليم سليمان، والفيلم من تأليف محمود زهران، ومن إخراج هادي الباجوري.

وحصد فيلم «قمر14» جائزة أحسن فيلم معني بقضايا نسائية في حفل ختام مهرجان أسوان الدول لأفلام المرأة.