أحمد الفيشاوي يحسم الجدل بشأن عودته لـ ندى الكامل: «مفيش جديد»

نفى أحمد الفيشاوي عودته لطليقته السابقة ندى الكامل بعد انتشار عدد من الأخبار خلال الأيام الماضية، تفيد بعودتهما بعد شهرين من انفصالهما.

وقال الفيشاوي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الأخبار غير صحيحة ولا يوجد جديد.

شائعات عودة أحمد الفيشاوي

وترددت شائعات بعودتهما بعد متابعة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل، عبر إنستجرام، كما نشرت ندى عبر حسابها، صورة لهدية، في عيد الحب، مصحوبة برسالة مكتوب فيها: «أنا آسف يا ندوشة كل سنة وإحنا مع بعض».

وتواصل «الوطن»، مساء أمس مع عمر الفيشاوي، الذي نفى معرفته بالأمر، مؤكدا في تصريحاته، أنه لا يتدخل في حياة شقيقه من قريب أو من بعيد وأن شقيقه وندى هما المسؤولين فقط عن تصريحاتهما لأنها تخص حياتهما.

مرض سمية الألفي

وكانت سمية الألفي والدة أحمد الفيشاوي خضعت خلال الأشهر الماضية لعملية جراحية، بالإضافة إلى جلسات الكيماوي التي جعلت صحتها أفضل.

وعلى مستوى الأعمال الفنية، اعتذر الفيشاوي مؤخرا عن بطولة فيلم عودة طاقية الإخفاء، الذي يشارك في بطولته كل من نانسي صلاح، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس والفنانة ليلى عز العرب ومحمود الليثي وتوني ماهر وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف الكاتب يوسف حسن يوسف، وإخراج رامي رزق الله.

وتدور أحداث الفيلم حول سؤال: «ماذا تفعل لو تكشفت لك نوايا البشر تجاهك من خير أو شر؟»، وكان الفيلم قدم من قبل في القرن الماضي، وقام ببطولته عبد المنعم إبراهيم، وشارك في بطولة الفيلم أيضا الطفل أحمد فرحات.