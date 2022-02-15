أحمد الفيشاوي يعود لمتابعة ندى الكامل على «إنستجرام» بعد شهرين من الانفصال

أثارت ندى الكامل التساؤلات، بشأن عودتها للفنان أحمد الفيشاوي بعد نحو شهرين من الانفصال الذي جرى، وكان أحد أسبابه الخيانة، كما قالت في تصريحات سابقة.

ونشرت ندى الكامل، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لهدية عيد الحب، ومكتوب عليها: «أنا آسف يا ندوشة وكل عيد حب وإحنا مع بعض».

ومن الأشياء التي أثارت الشكوك أيضا، متابعة أحمد الفيشاوي لطليقته من جديد على السوشيال ميديا وبالتحديد إنستجرام بعدما ألغى كلا منهما متابعته للآخر، ولكن لم تعد ندى الكامل لمتابعة الفيشاوي حتى الآن.

عمر الفيشاوي يعلق على عودة شقيقه لزوجته

وبالتواصل مع عمر الفيشاوي، شقيق أحمد، نفى معرفته بذلك الأمر، مؤكدا في تصريحات لــ«الوطن»، أنه لا يعرف شيئا عن شقيقه وندى الكامل، ولم يعرف أي معلومة عن ذلك الأمر بالتحديد.

أحمد الفيشاوي يعود للرياضة

ونشر أحمد الفيشاوي، صورا خلال ممارسته للرياضة، وكتب عليها: «علاقة حب وكراهية بيني وبين أكياس الرمل المسكينة آسف لكني سأعود».

واعتذر أحمد الفيشاوي مؤخرا عن بطولة فيلم «عودة طاقية الإخفاء» مع أوس أوس، وعدد آخر من الأبطال، وتم بدء تصويره منذ أيام.

وشارك أحمد الفيشاوي مؤخرا، دينا الشربيني، في أغنية راب لأحد شركات الأغذية وحققت الأغنية نسب مشاهدة جيدة.

ومن المقرر أن يشارك الفيشاوي، محمد إمام في فيلم عمهم، الذي يتم تصويره حاليا؛ استعدادا لعرضه في صيف 2022.

ويُعرض للفيشاوي حاليا في السينمات فيلم ريتسا، مع محمود حميدة وعائشة بن أحمد ومي الغيطي وكارولين عزمي ويوسف عثمان وأمير المصري، بالإضافة إلى فيلم «ليلة قمر 14» مع خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وياسمين رئيس وخالد أنور ومي الغيطي وأحمد مالك، وهو من إخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.