تكلفة العمرة من مصر 2022 واللقاحات المعتمدة في السعودية

مع بدء وصول أول أفواجها، أمس، يتساءل كثير من المصريين حول تكلفة العمرة من مصر 2022 وكذلك اللقاحات المعتمدة في السعودية، والتي تعود بعد انقطاع دام لنحو سنتين، بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، وإن كانت قد عادت فإن هناك مجموعة من الضوابط التي يجب على الراغبين في العمرة الالتزام بها بحسب آخر التعليمات الصادرة من المملكة.

تكلفة العمرة من مصر 2022 ستبدأ من 35 ألف جنيه

وقال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية إن الأيام الماضية شهدت إصدار تأشيرات عمرة للمصريين وتحركت أولى الأفواج، أمس، بعد انقطاع دام لسنتين.

وأضاف لـ«الوطن»، أن تكلفة العمرة من مصر 2022 ستبدأ من 35 ألف جنيه على الأقل، وستصل إلى أعلى من ذلك خلال شهر رمضان الكريم، أي أن التكلفة ستتضاعف.

سبب التغيير في تكلفة العمرة من مصر 2022

وأوضح نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية أن تكلفة العمرة من مصر 2022 ستتوقف الزيادة فيها التكلفة على حسب قرب أو بعد الفندق عن الحرم، وبالتالي فالتكلفة ستتغير وفقا لذلك.

وأشار إلى أنه يمكن أن تبدأ من 35 ألف جنيه وتصل إلى 45 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 75 ألف جنيه خلال شهر رمضان المقبل.

اللقاحات المعتمدة في السعودية وشروط العمرة

ولفت «حنفي» إلى أهمية الأخذ في الاعتبار أنه إلى جانب التكلفة، فإن هناك مجموعة من الضوابط التي يجب على الراغبين في العمرة الالتزام بها، ويأتي في مقدمتها الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية لكن تلقيها يكون داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضح «حنفي» أن اللقاحات المعتمدة في السعودية هي بالأساس لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون، أما باقي اللقاحات الأخرى فإن الأمر يتطلب الخضوع للحجر الصحي المؤسسي في المملكة خمسة أيام.