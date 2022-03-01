«الزراعة»: نرصد أسماء المتعدين على الأراضي أسبوعيا

قال عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إن هناك قرارات صارمة ستطبق على المتعدين على الأراضي الزراعية، مبينًا أن هذه القرارات يجري متابعتها دوريًا من رئيس الوزراء والمحافظين، مشيرًا إلى أن القرار النهائي خلص إلى رصد أي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالأقمار الصناعية، ورصد المتغير على أرض الواقع، والإزالة فورية دون الرجوع إلى جهات التنفيذ، وأخذ الاسم والرقم القومي للمتعدي دون أي تفاوض، لرفع اسم الشخص من كل وسائل الدعم المقدمة من قبل الدولة.

تقرير أسبوعي بأسماء المخالفين

وأوضح «الشناوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على شاشة «DMC» مساء الثلاثاء وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن حجم التعديات حاليًا أصبح أقل، مبينًا أنه يتمنى أن ينخفض حجم التعدي على الأراضي من المواطنين في مختلف المحافظات، لأن الأرض تخرج ثمار تساعد في الأمن الغذائي المصري، مبينًا أن هناك تقريرًا أسبوعيًا بأسماء المخالفين يجري إرساله لرئاسة الوزراء من أجل تطبيق إزالة الدعم عن هؤلاء الأشخاص.

مراقبة بالأقمار الصناعية للأراضي الزراعية

وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الأقمار الصناعية تراقب التعدي على الأراضي الزراعية وترصده دون أي تزييف، بجانب الإبلاغ اليومي عن المتعدين على الأراضي من قبل الأشخاص، لافتًا إلى أن هناك تراجعًا في التعدي على الأراضي الزراعية في بعض المحافظات مثل الإسماعيلية، ومنطقة النوبارية، بينما هناك زيادة في التعديات في محافظات الغربية والبحيرة والمنيا وهذه المحافظات تحتاج ردعًا قويًا.