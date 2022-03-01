إعدام 5 طن أعلاف ومركزات حيوانية بالغربية: بها سموم فطرية وقيمتها مليون جنيه

تمكنت مديرية الزراعة بالغربية، اليوم، من ضبط أعلاف ومركزات مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية وذلك في إحدى المخازن الأعلاف الخاصة بأحد التجار، المتخصصة في بيع الأغذية والاعلاف والمركزات الحيوانية.

حملات دورية

وقال الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن حملة من قسم التنمية الزراعية في مديرية الزراعة بالغربية، تمكن من ضبط 5 طن أعلاف حيوانية ومركزات مجهولة المصدر مستوردة، وذلك في أحد المخازن المتخصصة في بيع الأغذية والأعلاف والمركزات الحيوانية، وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه أصدر توجيهات إلى قسم التنمية الزراعية بالمديرية بالمرور الدوري على جميع مخازن بيع الأغذية والاعلاف والمركزات الحيوانية لفحصها وأخد عينات لتحليلها لبيان وجود سموم فطرية من عدمه للمحافظة علي صحة الماشية.

فحص المضبوطات

وتم تكليف حملة بقيادة الدكتور خالد الصعيدى مدير عام التنمية الزراعية بالمديرية والمهندس محمد عزت عجور مدير إدارة الأعلاف والتغذية بالمديرية وبمصاحبة النقيب نهاد عتلم الضابط في شرطة البيئة والمسطحات والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بفحص 5 طن في إحدي مخازن مركز قطور وبالفحص وأخذ العينة والعرض على المعامل المركزية بوزارة الزراعة تبين وجود سموم فطرية.

وأمرت النيابة العامة بإعدام شحنة الاعلاف المقدر كميتها بـ5 طن أعلاف مستورد من دولة هولندا تقدر قيمتها بحوالى مليون جنية حيث أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية.