ضبط 1305 قضايا تموينية في 24 ساعة.. وتحريز 15 طن أعلاف حيوانية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 13,6 طن (لحوم مجمدة، ومفروم دواجن، وفول صويا سوسيس) في الجيزة، و(9,3 طن سردين ورنجة ملح طعام) دون بيانات بالشرقية، و(3,5 طن لحوم مستوردة ورنجة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجيزة، وضبط (2,25 طن مفروم لحوم مستوردة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القاهرة، و(2,71 طن جبن أبيض – جبن رومي) معبأة داخل عبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة.

وجرى ضبط (5 أطنان أرز تمويني) فاسدة في القليوبية، و(46,891 قرص أدوية لعلاج العديد من الأمراض المنشطات وأقراص مخدرة) مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها في القليوبية، و(12,6 طن بولي أيثلين) مجهولة المصدر في كفر الشيخ، و(10,7 طن منظفات صناعية) مجهولة المصدر في المنوفية، و(15 طن أعلاف حيوانية) دون بيانات بالشرقية.