الجامعة العربية: نقف على الحياد في الأزمة الأوكرانية.. والصراع يعز علينا

قال السفير حسام زكي مساعد أمين عام جامعة الدول العربية، إن موقف الجامعة العربية من الأزمة الروسية الأوكرانية يتسم بالحياد، لوجود علاقات صداقة تربط الدول العربية بين الجانبين، موضحًا: «يعز على الأصدقاء أن يروا بعضهم يتحاربون، والدول العربية أخذت مسافة على الحياد بين الطرفين».

وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، أن الجامعة لن تقف مع طرف ضد الآخر، متابعًا: «نرغب في تقديم المساعدة أكثر من اللوم أو الإدانة، ولا نلوم أو ندين ولكن نرغب في المساعدة، ونحاول تنسيق المواقف لدعم الجاليات العربية في أوكرانيا».

وتابع مساعد أمين عام جامعة الدول العربية: «ليس كل الدول العربية ممثلة دبلوماسيا في أوكرانيا، وبالتالي فإنه لا يستطيعون دعم جالياتهم، ونحث الدول العربية على مساعدة بعضها البعض، وهذه الأمور لا تتم في إطار قانوني ملزم، لكنه نوع من أنواع التضامن العربي في العاصمة التي تتعرض لهذا الوضع الصعب».

مجلس الأمن لن يجبر روسيا على تنفيذ قراراته

أجاب حسام زكي على سؤال مقدمة البرنامج، حول المتوقع من اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تجاه الأزمة الأوكرانية، موضحًا: «من المقرر صدور قرار من مجلس الأمن تجاه روسيا، لكن لن يتمكن أحد من إجبار روسيا على تنفيذها، نتيجة الضعف المتوالي لهذه الصيغة في مجلس الأمن».

وأشار إلى أن مجلس الأمن فشل في التوصل لقرار بشأن القضية الفلسطينية في وقت سابق، ومن المفترض أن تكون القرارات ملزمة، ولكن تم إضعاف مجلس الأمن الدولي.

ترحيب أوروبي باللاجئين

وأكد أن هناك ترحيب أوروبي باللاجئين الأوكرانيين، بشكل ملحوظ، وهذا له مغزى سياسي، أنهم يرحبون بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، وأن بلادهم جزء من أوروبا، سواء كانت دولة شرقية أو غربية: «اللاجئ من خارج أوروبا، لاجئ ذو ثقافة مختلفة، لذلك قد يكون غير مرحب به».