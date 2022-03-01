بريطانيا تفرض عقوبات على بيلاروسيا

أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على بيلاروسيا، لمشاركتها روسيا في الحرب على أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

منع مسؤولين من السفر

وشملت عقوبات بريطانيا على بيلا روسيا منع سفر لمسؤولين.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد طالب بضمانات أمنية إذا لم تضم كييف لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، طالبا بوقف كامل لإطلاق النار قبل أي مفاوضات.

الرئيس الأوكراني: سننتصر في معركتنا ضد روسيا

وثمن زيلينسكي خلال كلمة وجهها للبرلمان الأوروبي في بروكسل، خلال الجلسة التي خصصت لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا، بجهود أوروبا للدفاع عن بلاد، قائلا: «أثبتنا أننا قادرون على الدفاع عن بلادنا، وسننتصر في معركتنا ضد روسيا».