شقيق جالا فهمي: توفيت بجلطة في القلب ولم تتعرض لأمراض وأزمات نفسية

أكد مصطفى أشرف فهمي شقيق الفنانة الراحلة جالا فهمي أن سيناريو وفاة شقيقته حدث مثل والدها بأزمة في القلب، مشددًا على أن كل الأسباب التي قيلت حول عزلتها الفنية لا أساس لها من الصحة، ومن وحي خيال مؤلفيها.

سبب الوفاة

وأضاف فهمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، أنّ جالا أصيبت بجلطة في القلب بشكل مفاجئ وسريع، وتعرضت لمضاعفات لم تستغرق أكثر من 8 ساعات قبل الوفاة: «متعزش عن اللي خلقها، وده حسن الخاتمة لأنها متعذبتش، مكنتش قد عذاب المرض، وكانت شخص صحي وحر وبيحب الناس والدنيا».

اعتزال الفن

وتابع: «جالا زي لاعب الكرة إللي حب يسيب الملعب وهو في عز شهرته، لم يكن أي هناك سبب واضح لاعتزالها سوى أناه قررت الاعتزال وهي في مجدها، وهذا قرار شجاع لا يستطيع أي شخص اتخاذه، خاصة أن الفن سكينة تسرق الحياة والعمر».

رفض مسلسلات

وأشار إلى أنها رفضت الكثير من المسلسلات في السنوات الأخيرة: «كانت بتقولي سيب الجيل الجديد ياخد حقه، وأنا مرتاحة كده، وكانت بتحب كل الجيل الجديد».

علاقتها بالوسط الفني

وألمح إلى أن علاقة الفنانة الراحلة جالا فهمي بالوسط الفني لم تنقطع واستمرت في التواصل معها حتى فارقت الحياة: «كل مصر عزتني، كانت أختي وإنسانة نضيفة وقلبها كبير ومستحملش الدنيا، هي وبابا قلبهم أبيض من الدنيا».

اختيار وقت الابتعاد

وتابع: «مسابتش وصية، لكنها كانت بتوصينا إننا نحب الدنيا ونختار الوقت الأمثل للابتعاد وإننا نمشي في الوقت الصح، وكانت قارئة جيدة ومثقفة جدا، كانت بتتعامل مع الدنيا على أنها بسيطة جدا، وكنت باخد رأيها في كل حاجة، ومش بصور حاجة إلا لما تكون أول حاجة تشوفها، وكانت بتشجعني بخطوات ثابتة، وأتمنى أننا نبعد عن الكلام عن الاكتئاب، لأنه ده كلام مش حقيقي وشائعات وخيال واسع أوي من ناس منعرفهاش».