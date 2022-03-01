سياسيون ونواب وإعلاميون في عزاء الكاتب الصحفي محمود الكردوسي بمسجد آل رشدان

أقيم مساء اليوم عزاء الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، وهو المسجد الذي تم تشييع جثمانه منه السبت الماضي، بحضور عدد من السياسيين والنواب والصحفيين والإعلاميين وأسرة وأصدقاء الراحل، وتلقى العزاء من أسرة الراحل الكبير ابنتاه يارا وبيسان ووالدتهما الكاتبة الصحفية جيهان فوزي.

عزاء محمود الكردوسي

وكان من أوائل الحضور الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الذي تلقى واجب العزاء، والدكتور أحمد محمود، المدير الفني لجريدة الوطن، والكاتب الصحفي محمد البرغوثي، والكاتب الصحفي علي السيد، مدير وكالة الأهرام للصحافة نائب رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي عيد حامد، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، ومحمد مسعد، مساعد رئيس تحرير الوطن، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، والكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير الوطن.

أبرز الحضور بعزاء الكردوسي

وحضر عزاء الكاتب الصحفي محمود الكردوسي من النواب: الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، وكل من عمرو يونس وأحمد مقلد، ومحمد إسماعيل، أعضاء مجلس النواب، كما حضر الدكتور أحمد خليل، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب السابق.

وحضر من مجلس الشيوخ الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ.

كما حضر عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منهم أكمل نجاتي، رئيس الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، ومحمود القط، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ.

وحضر العزاء عدد من المسؤولين ومنهم إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والكاتب الصحفي هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء علاء محمود، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والسياسي المعروف ناجي الشهابي.

كما حضر من الكتاب الصحفيين كل من مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا نيوز، وعلاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، وأكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، وخالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفي خالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال، والكاتب الصحفي عادل السنهوري رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، والكاتب الصحفي يوسف عبده، نائب رئيس تحرير الأهرام، وإسماعيل العوامي، مساعد رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي محمد حبوشة، مدير تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي عمر حسانين، مدير تحرير المصري اليوم، والكاتبة لينا مظلوم.

كما حضر الكاتب الصحفي شريف عارف، والكاتب الصحفي محمد البهنساوي، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم السابق، والكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب، والكاتب الصحفي بلال الدوي، والكاتب الصحفي والأديب إبراهيم داود، والكاتب الصحفي بالأهرام محمد شمروخ.

وشارك في العزاء أيضا الكاتب الصحفي محمد خراجة وكيل مجلس نقابة الصحفيين، وأيمن عبد المجيد وكيل نقابة الصحفيين، وأحمد رفعت وإبراهيم منصور، وإبراهيم الدراوي، وأسامة كمال، وطارق علام، ومحمد علي خير والفنان شريف حلمي.

وفاة محمود الكردوسي

وتوفي الكاتب الصحفي محمود الكردوسي الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 64 عاما، وقضى أكثر من نصف عمره كاتبا ومؤلفا، وعمل في مهنة الصحافة على مدار 35 عاما، وله العديد من الكتابات صحفية التي تناولت قضايا اجتماعية وفنية وسياسية في نحو 7 إصدارات صحفية، وتقلد مناصب صحفية كان آخرها قبل وفاته منصب رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن اليومية المستقلة، وسبق له العمل رئيس تحرير تنفيذي بجريدة الوطن خلال الفترة بين 2015-2019، كما شارك في تأسيس جريدة الوطن وعمل مدير تحرير بها منذ 2012-2015.

ولد الكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي في محافظة سوهاج والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1981، وبعدها عمل الكردوسي في تجارب صحفية متنوعة في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، وعمل كاتب مقال في مجلة 7 أيام، وصحفي متخصص في مجلة نص الدنيا بالأهرام خلال الفترة من 1992-2018، وصحفي متخصص في جريدة صوت الأمة خلال الفترة من 2002-2004، وصحفي متخصص في مجلة الأهرام العربي من 2003-2005، ومؤسس ورئيس تحرير مجلة الفن السابع من 1997-2001، بالإضافة إلى المصري اليوم والمساهمة في تأسيس جريدة الوطن عام 2012.