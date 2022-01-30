بدء عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق.. ووزير العدل أول الحاضرين

بدأ منذ قليل، عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، وذلك في مسجد المشير بالتجمع الخامس، بحضور أسرته ومشاركة إعلاميين وسياسيين، وكان من أول الحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الذي لم يستطع حضور مراسم تشييع الجثمان لسفره خارج البلاد، كما حضر النائب مصطفى بكري.

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق

وحضر أيضا لتقديم واجب العزاء؛ محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، ويعد هذا هو العزاء الثاني الذي يقام للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق؛ إذ استقبلت أسرته العزاء في مسقط رأسه بالإسماعيلية يوم الخميس الماضي بعد دفن جثمانه بوادي الراحة على طريق السويس.

وفاة ياسر رزق

وتوفي ياسر رزق الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 57 عاما، ثم تم تشييع جثمانه من مسجد المشير بالتجمع الخامس عقب صلاة ظهر الخميس الماضي، قبل أن يتم دفنه في مقابر الأسرة بوادي الراحة.

ونعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ياسر رزق، موضحا أنه عانى من 4 أزمات قلبية خلال 10 أيام، وأنه أسر له بهذا الموضوع خلال المشاركة في منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ خلال الشهر الجاري.

وقبل أيام من وفاته، أعلن ياسر رزق كتابه رياح الخماسين بحضور عدد من الإعلاميين والسياسيين، وهو من مواليد مدينة الإسماعيلية عام 1965، وتخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وترأس تحرير عدد من الصحف الحكومية والخاصة؛ أبرزها الأخبار ومجلة الإذاعة والتليفزيون وصحيفة المصرية اليوم.