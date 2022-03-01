الرئيس الأوكراني يعلن استعداده لإجراء مباحثات مع بوتين

قال الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، إنه مستعد لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

فيما أوضحت الداخلية الأوكرانية أن القوات الروسية اقتحمت مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، لكنها قالت إنها تسيطر على المبنى الإداري للمدينة.

القوات الروسية اقتحمت مدينة خيرسون فى جنوب أوكرانيا

بشأن تفاصيل الحرب الأوكرانية، دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الثلاثاء، يومها السادس، وقصفت روسيا مبنى التليفزيون الأوكراني، واشتعلت به النيران.

فيما أشار رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، أن بلاده معنية ومهتمة بالانخراط في المفاوضات مع كييف في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن الوفد الذي أعدته موسكو للمفاوضات في بيلاروسيا، مستعد للتفاوض المتواصل إلى حين التوصل إلى توافق مع كييف، قائلا: إن «أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يكون في مصلحة الجانبين معا».

موسكو: مستعدون للتفاوض فى بيلاروسيا

وأشار إلى أن ملف مدينة مارييبول التي أعلنت قوات دونيتسك عدم السيطرة التامة عليها، سيكون من البنود الأساسية على جدول المفاوضات في بيلاروسيا، تفاديا لوقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين.

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني طلب وقف إطلاق النار قبل المفاوضات مع روسيا.

بريطانيا: موسكو أخطأت فى تقديراتها بشأن أوكرانيا

وقالت أوكرانيا أمس الأول، إن موسكو بطأت وتيرة الهجوم في اليوم الخامس من هجومها على أوكرانيا، تزامنا مع انتظار إجراء مفاوضات عند الحدود مع بيلاروسيا.

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بدوره، إن موسكو أخطأت فى تقديراتها بشأن أوكرانيا.