رسوم النظافة بعد تطبيق لائحة المخلفات.. لا أعباء على محدودي الدخل

أقر مجلس الوزراء رسميا، اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات ونشر في الجريدة الرسمية ليبدأ تطبيقه رسميا من اليوم، ومع تطبيقه بدأت التساؤلات حول رسوم النظافة والشرائح الجديدة التي ستطبق على فاتورة الكهرباء والتي حددتها اللائحة التنفيذية برسوم لا تتخطى الـ40 جنيها، طبقا لشرائح الكهرباء ومعايير المناطق السكنية فيما وضعت اللائحة رسوم من 30 جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة فيما لا تتجاوز الرسوم خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

وزيرة البيئة: لا أعباء إضافية نتيجة تطبيق القانون

من جانبها، نفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحميل محدودي الدخل أي أعباء إضافية نتيجة تطبيق القانون، وقالت فؤاد لـ«الوطن»: تنشئ وزارة التنمية المحلية البنية التحتية، وبدأ العمل في الجزء الثاني لتشغيل هذه المنظومة المتمثل في استكمال طرح باقي المحافظات في المرحلة التجريبية، وهي المرحلة التي تضم عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وحتى هذه اللحظة لم يتم تحميل المواطن حتى الآن أي أعباء مالية فيما يخص زيادة الرسوم الخاصة بالنظافة حيث نسير على منهجية بناء أول نموذج تجريبي لإحداث بعض التغيير في هذه الملف، ثم يتم التحصيل لهذه الرسوم بما يتوافق عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات في مجلس النواب، مع مراعاة محدودي الدخل ، وحتى نضبط هذه المنظومة تصرف الدولة جزءً من تكلفتها، والدولة بالفعل صرفت أكثر من 7 مليارات جنيه حتى الآن لهذه المنظومة لتنشئ البنية التحتية الخاصة بها، ولم تطلب رفع رسوم النظافة على المواطن، لكن لنبدأ في تشغيل كل ذلك يجب أن تكتمل المنظومة ما بين العائد الذي يدخل وما يصرف للشركات لتستطيع تقديمها هذه الخدمة.