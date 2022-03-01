مصريون بعد عودة أولادهم من أوكرانيا: شكرا للرئيس السيسي «صور»

شهد مطار القاهرة الدولي منذ قليل، وصول أول طائرة تقل المصريين المقيمين في أوكرانيا، وسط استقبال جماهيري من أهلهم وذويهم، في مشهد يجسد ويؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية أبنائها المقيمين في الخارج، وإعادتهم للوطن مرة أخرى وسط ظروف الحرب التي تشهدها الأراضي الأوكرانية.

طالبة: شعوري لا يوصف

قالت إحدى الطالبات المصريات ضمن وفد العائدين من أوكرانيا، في مداخلة لـ«تلفزيون الوطن» إن شعورها لا يوصف بعد عودتها بسلام لأرض الوطن، والشعور بالأمن والأمان، موضحة أنه فور تعرضهم للخطر تواصلت معهم السفارة المصرية واستقلوا «الأتوبيسات» التي نقلتهم لحدود الدول المجاورة.

الأمهات يبكين بالدموع

واستقبلت الأمهات أولادهن بالأحضان والدموع، والسجود لله شكرًا على عودتهم لأرض الوطن، في مشهد مؤثر داخل صالات مطار القاهرة الدولي، وسط هتافات الأهالي ترحيبًا بالطلاب بعد عودتهم.

وقالت إحدى الطالبات وهي تبكي بالدموع: «شوفنا الحرب بعنينا والمنازل كانت بتتضرب قدامنا، وبعد مامشينا أماكن إقامتنا اتضربت، ومكنتش مصدقة إني على الطيارة إلا لما نزلت مصر وشوفت أهلي».

وقال أحد أولياء الأمور: «نحمد ربنا إن أولادنا رجعوا بالسلامة، والوضع هناك فعلًا صعب، ولا يحتمل»، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والجالية المصرية على مساعدة الطلاب للعودة لمصر سالمين.