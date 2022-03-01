شركات السجائر تستعد لطباعة الأسعار على العبوات بعد الزيادة الجديدة

تستعد شركات السجائر العاملة في مصر لطباعة الأسعار على عبوات منتجاتها، بداية من شهر يوليو المقبل، كحد أقصى.

وقال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التحركات داخل الشركات تأتي تطبيقا لقرار جهاز حماية المستهلك، الذي ألزم الشركات بطباعة السعر على المنتجات، منعًا لتلاعب التجار، واستغلال المستهلكين عبر زيادة الأسعار بشكل غير قانوني ومخالف للأسعار الرسمية.

خطوة مهمة لضبط السوق

وأكد «الإمبابي»، أن تلك الخطوة مهمة للغاية لضبط السوق، خاصة بعد الزيادة الأخيرة التي أعلنتها الشركة الشرقية للدخان اليوم، بزيادة جنيه في أسعار كافة أنواع السجائر التي تنتجها الشركة، موضحًا أن الشركات كانت اتفقت مع جهاز حماية المستهلك على مهلة زمنية تنتهي آخر يونيو المقبل من أجل تطبيق قرار الطباعة.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الطباعة ستكون عبارة عن رمز استجابة سريع «كيو آر»، يُحيل المستهلكين على الموقع الرسمي لكل شركة، يتضمن قائمة الأسعار الرسمية لها.

رفع أسعار السجائر

وكانت الشركة الشرقية للدخان، أعلنت صباح اليوم زيادة أسعار السجائر منتجاتها لكافة الأنواع بقيمة جنيه، في الوقت الذي تدرس الشركات الأجنبية، زيادة السعر، عقب قرار الشرقية للدخان، وقال «الإمبابي» إن هناك إمكانية لزيادة السعر من جانب باقي الشركات، عقب التحرك الأخير، خاصة في ظل زيادة تكاليف الشحن والأعباء الاستيراداية.

وتنتج الشركة الشرقية للدخان، سجائر «كليوباترا»، بأنواعها كافة، و«مونديال وبوسطن»، ويبلغ عدد شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر نحو 4 شركات، هي «فيليب موريس»، المنتجة لسجائر «ميريت ومارلبورو وإل إم»، وهي الشركة التي تمتلك الحصة السوقية الأكبر في سوق السجائر الأجنبية، كما تنتج «بريتيش أمريكان توباكو»، سجائر «روثمانز ولاكي سترايك»، وتنتج شركة «جابان توباكو انترناشيونال»، سجائر «وينستون وكاميل»، بينما تنتج شركة «المنصور انترناشيونال»، سجائر «ديفيدوف» التي تقع ضمن فئة السجائر الفاخرة.