كندا تجبر طائرتين روسيتين على الخروج من مجالها الجوي

أجبرت السلطات الكندية، طائرتين روسيتين على الخروج من مجالها الجوي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أظهر فيديو متداول لما يعتقد أنها قوات شيشانية تتحرك نحو العاصمة الأوكرانية «كييف»، كما اظهرت صور أقمار اصطناعية أمريكية تظهر قافلة عسكرية روسية على امتداد 64 كيلومترا شمالي «كييف».

وكانت صفارات الإنذار، انطلقت في وقت سابق، في العاصمة الأوكرانية «كييف».

مسؤول أمريكي: روسيا لديها والقوات اللازمة للسيطرة على «كييف»

من جانبها، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي، قوله إن روسيا لديها العتاد والقوات اللازمة للسيطرة على العاصمة الأوكرانية «كييف» والأسوأ لم يحدث.

وكانت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين بساكي، قالت في وقت سابق، إن إمكانية بحث رفع العقوبات عن روسيا مرهونة بجنوحها للتهدئة، معتبرة استنفار قوات الردع النووي الروسية أمرا خطيرا ولن تتغاضى واشنطن عنه.

وكان مندوب الصين الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، «تشانج جون»، قال في قوت سابق، إن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، الطريق النهائي لتسوية الأزمة الراهنة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد «جون»، خلال اجتماع لـ«مجلس الأمن الدولي»، أمس الاثنين، تأييد بلاده للحوار المباشر والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وهي تعتبر الطريقة النهائية لحل هذه القضية.