واشنطن: مقتل 1500 جندي روسي وأوكراني إثر عملية موسكو العسكرية

أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، مقتل 1500 جندي لدى كل من الروس والأوكرانيين على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي انطلقت يوم الخميس الماضي.

مسؤولون أمريكيون: عاصمة أوكرانيا قد تسقط خلال 4 إلى 6 أسابيع

وقال مسؤولون أمريكيون لقناة «سي بي إس» الأمريكية، إن العاصمة الأوكرانية «كييف» قد تسقط خلال 4 إلى 6 أسابيع، فيما أشار مسؤولون أمريكيون لوكالة «رويترز» للأنباء، إلى أن الهجوم على «كييف» متعثر ومعنويات الجنود الروس منخفضة.

دوي صفارات الإنذار في ماريوبول

بدورها، أعلنت مواقع أوكرانية، إصابة مبنى القنصلية السلوفينية في خاركيف بصاروخ روسي، فيما أشار موقع «ذا كييف إندبندنت» إلى دوي صفارات الإنذار من غارات جوية في ماريوبول، موضحا أنه تم الطلب من سكان ماريوبول النزول للملاجئ.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، أشارت إلى قصف صاروخي روسي على مواقع قريبة من «مطار كييف الدولي»، كما ظهر فيديو متداول لـ هجوم صاروخي على قاعدة لواء الهجوم الجوي 95 في جيتومير شمال غربي العاصمة الأوكرانية «كييف»، كما ظهر فيديو متداول لما يعتقد أنه قصف روسي استهدف مطارا في خاركيف

فيديو متداول للهجوم الصاروخي على قاعدة لواء الهجوم الجوي 95 في جتومر شمال غرب #كييف

#العربية pic.twitter.com/IyGRWHD7PJ — العربية (@AlArabiya) March 1, 2022

«دونيتسك» تتهم القوات الأوكرانية بقصف بلدة نيفلسكوي بـ 5 قذائف هاون

من جانبها، اتهمت سلطات جمهورية «دونيتسك» الشعبية، القوات الأوكرانية، بقصف بلدة نيفلسكوي، التابعة لمدينة دونيتسك، بـ 5 قذائف هاون، بأسلحة ثقيلة من عيار 122 ملم محظورة، بموجب «اتفاقات مينسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الروسية، إصدار أمر باعتقال 49 شخصا في «سان بطرسبرج» الروسية لمشاركتهم بمظاهرات غير مرخصة.