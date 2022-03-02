الرئيس الأمريكي: ينبغي أن نبقى يقظين لأي متحورات جديدة من كورونا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن من لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» هم من يشكلون النسبة الأكبر ممن يدخلون المستشفيات بسبب الإصابة بـ الوباء، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تخلي الولايات المتحدة عن الكمامات

وأضاف بايدن، في خطاب الاتحاد أمام الكونجرس الأمريكي، أنه «ينبغي أن نبقى يقظين لأي متحورات جديدة من فيروس كورونا رغم تخلي الولايات المتحدة عن الكمامات»

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن «جائحة كورونا يجب ألا تتحكم بحياتنا بعد الآن».