معلومات عن أكبر مزرعة سمكية في جنوب سيناء.. تنتج 320 طنا سنويا

منذ عام 2015 وحتى الآن أصبح مشروع التنمية المتكاملة الذي أطلقه الرئيس السيسي في سيناء، هو أكبر وأهم مشروع على أرض محافظة جنوب سيناء، ويعتمد على أن تكون الوديان والتجمعات البدوية منتجة ومصدرة للخضر والفاكهة.

وقال المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع التنمية المتكاملة، يهدف إلى تنمية المناطق المحرومة وخلق مجتمعات زراعية، حتى يصبح أهالي سيناء منتجين للخضر والفاكهة، موضحًا أن إنشاء المزارع النموذجية مستمرًا.

أكبر مزرعة سمكية في جنوب سيناء

وأكد «حامد» أنه جرى إنشاء مزرعة بمدينة الطور بقرية الواي، أطلق عليها اسم «30 يونيه»، وهي من أكبر المزارع في المحافظة، إذ تضم أكبر مزرعة سمكية عبارة عن 16 حوض سمكي، مساحة الواحد 5 آلاف متر مربع.

وأوضح أن الإنتاج يبلغ نحو 320 طنا سنويا، وهي كمية تكفي احتياجات المواطنين بجنوب سيناء: «مساحة مزرعة 30 يونيه تبلغ 120 فدانا وهي منشأة علي مراحل، وكل مزرعة تضم صوب زراعية لإنتاج الخضر والفاكهة، أحواض سمك، نخيل، عنب».

توزيع الإنتاج بالسوق المحلية

وقال المهندس ناجي إبراهيم، مدير منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن المزارع النموذجية في محافظتي شمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 30 مزرعة، منها 15 في جنوب سيناء، والباقي في شمال سيناء، مؤكدا أنه جرى اختيارها في الوديان والتجمعات البدوية البعيدة عن المدن، بهدف تنمية العمق الاستراتيجي لسيناء وتحويل الصحارى إلى واحات خضراء، وهو إنجاز لم يسبق له مثيل في عهد الرئيس السيسي.

وأشاد «ناجي» بدعم اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، لاستكمال مشروع التنمية المتكاملة، لتصبح كل مزرعة عبارة عن تجمع ينتج خضرا وفاكهة، ولحوم، وعسل نحل، وأسماك لسد احتياجات المواطنين.

المهندس محمد السكري، رئيس شركة المعادي للتنمية الزراعية، التي تنفذ مشروع التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، قال لـ«الوطن»، إن جهاز التعمير لديه خطة وهي تنمية الوديان والتجمعات البدوية تنمية حقيقية، مضيفًا أنه قبل إنشاء أي مزرعة يجرى اختيار الموقع ويشترط أن يكون المكان مؤهلا لحفر آبار، إذ يجب أن تكون هناك مياها جوفية في المنطقة لبدء الانشاء لاستخدامها في عمليات الري.

البدو شريك أساسي في إنشاء المزارع النموذجية

وتابع «السكري»، أن أهالي المنطقة من البدو هم شريك أساسي في إنشاء المزارع النموذجية، ويجرى تشكيل مجلس إدارة للمشروع، مضيفا أنه يجرى تطبيق أساليب الزراعة والري الحديثة في هذه المزارع، التي تقام وسط الصحارى والجبال، ويكون الري بالتنقيط للحفاظ علي مياه الآبار، زتم ادخال صوبا جديدة أطلق عليها «مالتي سبان»، وتبلغ مساحة الصوبة الواحدة فدان، وتنتج ما يقرب من 10 أطنان طوال العروة.