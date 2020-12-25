«معيط» يشكر جهاز التعمير على تنفيذه مشروعات التنمية بسيناء

قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الشكر إلى اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، على ما قدمه الجهاز من أعمال، بالتعاون مع الوزارة، مؤكدا أن تنفيذ المشروعات عن طريق الجهاز التعمير، ساهم في سرعة إنجازها، بالإضافة إلي توفير الوقت والنفقات.

وقال وزير المالية، إن الجهاز يقوم بعمل كبير على مستوى محافظات مصر منذ تأسيسه، ونجح بالفعل في تعمير سيناء وتوصيل كل المرافق الوديان والتجمعات البدوية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير مديرية المالية بمدينة الطور بتكلفة 15 مليون جنيه، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، التي نفذها جهاز تعمير سيناء في اقل عام ونصف.

المحافظ: أعتمد كل الاعتماد على جهاز التعمير في تنفيذ المشروعات

من جانبه، أشاد المحافظ بالدور الفعال لجهاز التعمير، وقال «أنا أعتمد اعتمادا كليا على التعمير في تنفيذ المشروعات» موضحا أن الجهاز نفذ مشروعات على أرض جنوب سيناء تتعدى مليار جنيه في آخر 5 سنوات، ومن أبرز المشروعات التي نفذها جهاز التعمير: الإسكان البدوي، الطرق، الكهرباء، المزارع النموذجية، التي ساعدت البدو في العمل بالتجارة والزراعة.

وقال اللواء محمد نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بتنمية سيناء وتوفير الدعم الكامل من أجل إنشاء مشروعات تنموية في محافظتي شمال وجنوب سيناء، مؤكدا أنه جرى ضخ 7 مليار جنيه لتنفيذ عدد من الاستثمارات خلال 6 سنوات بمحافظتي جنوب وشمال سيناء، في كافة المجالات من طرق وكهرباء و اسكان بدوي ومحطات صرف صحي ومحطات تحلية، ونحرص على الدخول للمواطن السيناوي داخل الوديان الجبلية، لتوصيل المرافق والخدمات لهم.