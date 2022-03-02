صيادو البرلس يواجهون طقسًا متقلبًا اليوم

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الألي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، إن طقس اليوم الأربعاء، يشهد حالة من التقلبات الجوية، ورياح شمالية شرقية شديدة.

وأضاف أن طقس اليوم بارد على السواحل الشمالية بالبرلس، وبلطيم، ومطوبس، وسيدي سالم، وهي المدن المطلة علي سواحل البحر المتوسط، علاوة على ارتفاع أمواج البحر لأكثر من مترين ونصف المتر.

وأوضح شرابي أن الصيادين أقلعوا لعملية الصيد في مياه البحر الأبيض المتوسط، على مدار 3 أيام الماضية، نظراً لاستقرار الأحوال الجوية بالمحافظة.

حركة الملاحة بالمتوسط والبحيرة

وأضاف أن عملية إبحار عدد جديد من مراكب الصيد اليوم متوقف على استقرار الأحوال الجوية من عدمه بالنسبة للمراكب التي سوف تعتزم الإبحار للصيد بالبحر، كما أن عملية الصيد ببحيرة البرلس مستمرة دون توقف حتي اللحظة.

الصيد الدائم

وأضاف أن عملية الصيد الدائم في مياه البحر المتوسط خلال فصل الشتاء تكون متقطعة على فترات، نظراً لسوء الأحوال الجوية للطقس في هذه الفترة من العام، موضحاً، أنها تبدأ الاستقرار مع قدوم الخريف، وتزداد استقرارا مع قدوم فصل الصيف.

ويقدر عدد الصيادين العاملين بمهنة الصيد في كفر الشيخ بنحو 40 ألف صياد، من مراكز، مطوبس، وسيدي سالم، والبرلس، وبلطيم، وهي مراكز مطلة على سواحل البحر المتوسط بطول 118 كيلو متراً.