«الفنانين التشكيليين» تدعو أعضائها لانتخابات جديدة.. السبت المقبل

جددت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، الدعوة للتصويت في الانتخابات لاستكمال مجلس إدارة النقابة العامة شعبة التصوير وشعبة الديكور، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 5 مارس الجاري بمقر النقابة في ساحة دار الأوبرا.

مواعيد انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين

وقالت النقابة، في بيانها، إن الانتخابات تجرى يوم السبت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتم تحديد يوم 19 مارس للإعادة، لاختيار عدد من القوائم المقدمة في الورقة الانتخابية، ليكون لشعبة التصوير 3 أعضاء، واختيار عضو واحد لشعبة الديكور من المرشحين.

وأعلنت النقابة من قبل ترشح 6 أعضاء في قائمة شعبة التصوير، و6 أعضاء على قائمة شعبة الديكور، ودعت الأعضاء المسددين للاشتراك لعام 2020 لحضور اجتماع الجمعية الجمعية العمومية المرتقبة.

وسبق أن فتحت باب الترشح للمقاعد الخالية مسبقا، خلال الفترة من 26 ديسمبر 2021 حتى 9 يناير 2022، وتم إعلان أسماء المرشحين يوم 16 يناير 2022.

أسماء المرشحين بشعبتي التصوير والديكور

وذكر محضر إعلان المرشحين على مقاعد شعبتي التصوير والديكور 2022، لانتخابات استكمال الشعب، في منشور بالصفحة الرسمية للنقابة على «فيسبوك»: «بناء على الشروط والضوابط المعلنة بفتح باب الترشح والتأكد من أوراق المرشحين، طبقا للمواعيد المقررة والمعلنة سلفا، قد قام المستشار القانوني للنقابة الدكتور حسام لطفي بمراجعة جميع الأوراق وطلبات الترشح وتم التأكد من الطلبات المستكملة قانونا واستبعاد الطلبات غير المستكملة قانونا، طبقا لما هو معلن من ضوابط وشروط».

المرشحون لشعبة التصوير:

- الفنانون: فيروز سمير، كمال قنديل، مروة الشاذلي، ومروة أبو العزم، أحمد الشامي ومحمد الصبان.

المرشحون على شعبة الديكور:

- الفنانون: محمود أبو الليل، حنان حامد، نجوى المصري، حمدي حسن، خالد عبد النبي.