بدء قبول طلبات راغبي العمل في «الفندقة» بالبحر الأحمر.. 95 وظيفة شاغرة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء قبول طلبات الراغبين في العمل بمجال الفندقة في البحر الأحمر، من اليوم وحتى 15 مارس الجاري على 95 فرصة عمل في عدد من المنشآت السياحية، وبرواتب تتراوح بين 2400 جنيه إلى 3500 جنيه، للمؤهلات المتوسطة، خبرة وبدون.

تأهيل الشباب لسوق العمل

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وقال سعيد عبد الراضي، مدير المديرية، إن الوظائف المطلوبة هي: «مضيف، عامل مغسلة، مساعد مضيف، فني نقاش، طباخ أول، طباخ ثان، عامل مناطق عامة، عامل تجهيز وتحضير، مشرف وردية بكافتيريا، فرد أمن ، مشرف غرف، عامل مخازن، مضيف بار، كهربائي، عامل نظافة أماكن عامة، عامل كافتيريا، منقذ، عامل زراعي، عامل سكن، موظف استقبال، فني تبريد وتكييف، فني معدات».

طريقة التقديم للوظائف

وأوضح مدير المديرية أنه على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مكتب العمل في شارع 47 بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.