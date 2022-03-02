الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم بالمحافظات.. نواجه حالة «غير اعتيادية»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، يمثل ذروة الموجة الحارة التي تعاني منها البلاد مذ 3 أيام، حيث تشهد خلال الساعات المقبلة، طقسا مائلا للحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، مشيرة إلى تجاوز الحرارة 30 درجة في بعض المحافظات على غير العادة في هذا التوقيت من العام.

موجة حارة قادمة من صحراء الجزيرة

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تعاني حاليا، من منخفض جوي حار، قادم من صحراء شبة الجزيرة العربية، ما تسبب فى ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تعرض البلاد إلى هبوب رياح جنوبية مثيرة للرمال والأتربة، على عدد من المحافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الشرقية والغربية، وشمال الصعيد، وسط سيناء وسلال جبال البحر الأحمر.

أضافت غانم، في تصريح لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 27 درجة، وتصل إلى 28 درجة على محافظات شمال الصعيد، في حين تصل إلى 33 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء:

القاهرة 27- 12

الإسكندرية 24- 12

وادي النطرون 27- 11

طنطا 26- 12

شبين الكوم 27 - 12

دمنهور 24- 12

بلطيم 25- 11

مطروح 22- 12

السلوم 21- 11

سيوة 25- 10

بورسعيد 24- 11

دمياط 23- 12

الزقازيق 26- 12

المنصورة 26- 11

الإسماعيلية 26- 12

السويس 27- 11

العريش 24- 10

رفح 23- 09

رأس سدر 24- 12

نخل 23-02

نويبع 27-15

طابا 26- 13

كاترين 24- 03

الطور 26-10

شرم الشيخ 26-14

الغردقة 27- 14

مرسى علم 28- 14

الفيوم 27- 10

بني سويف 27-10

المنيا 28-08

أسيوط 28- 08

سوهاج 28 -09

قنا 30- 10

الأقصر 31- 10

أسوان 32- 12

إدفو 33-12

أبو سمبل 33-11

الوادي الجديد 31- 08

شلاتين 31- 12

أبو رماد 27- 12

حلايب 28- 13

رأس حدربة 24- 14