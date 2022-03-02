أسعار القمح العالمية تصل أعلى مستوى منذ عام 2008

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح، إذ كان المشاركون في السوق قلقين بشأن التعطيل المحتمل لإمدادات القمح العالمية، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توقف الشحنات.

أسعار القمح ترتفع

ارتفع سعر القمح في بورصة شيكاغو للتجارة بمقدار 24 سنتا ليتجاوز 10.08 دولار للبوشل (البوشل = 27 كيلو جرام)، وفي بورصة مينيابوليس للحبوب، ارتفعت العقود الآجلة للقمح الربيعي لشهر مارس بمقدار 65 سنتا لتصل إلى 10.54 دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

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وتشير التقديرات إلى أن صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح المجمعة للسنة التسويقية 2021 - 2022 تمثل 23% من الإجمالي العالمي البالغ 206.9 مليون طن متري، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وارتفعت أسعار تصدير قمح البحر الأسود لتصل إلى مستوى قياسي، إذ أدى إغلاق الموانئ وعرقلة ملاحة السفن إلى تقويض الإمدادات.

ووفقا لتقييم «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، ارتفعت أسعار القمح في روسيا بنسبة 12.5 دولار للطن المتري يوميا لتصل إلى 375 دولارا للطن المتري، أمس الثلاثاء.

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تأثير الغزو الروسي على تجارة القمح

أصبحت تجارة القمح من منطقة البحر الأسود عالقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، ووفقا للمشاركين في السوق، يتم تلبية الطلب على قمح البحر الأسود من خلال الإمدادات من رومانيا وبلغاريا على المدى القصير، موضحين أن هناك احتمالا أن ينتقل المشترون في الشرق الأوسط، الذين يشترون عادة قمح البحر الأسود بكميات كبيرة، إلى الأرجنتين والولايات المتحدة والهند لتلبية متطلباتهم.

واعتبارا من 21 فبراير الماضي، ارتفعت صادرات القمح الأوكراني بنسبة 34% في عام التسويق 2021 - 2022 (يوليو - يونيو)، إذ بلغت الصادرات 17.8 مليون طن متري، وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تصل صادرات القمح الأوكرانية إلى 22.5 مليون طن متري في عام 2021 - 2022.

وشهدت روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، موسما ضعيفا لتصدير القمح في الفترة من 1 يونيو 2021 حتى 24 فبراير 2022، إذ شحنت 26 مليون طن متري، أي أقل بنسبة 23% خلال العام، وتعد روسيا موردا رئيسيا للقمح إلى تركيا وكازاخستان، بينما تزود أوكرانيا بالقمح تركيا وإندونيسيا.