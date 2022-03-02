خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2022.. خدمة خاصة لـ28 مليون مشترك

بدأ ما يقرب من 28 مليون مشترك بشركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، الذين ما زالو يحصلون على الخدمة عبر العدادات التقليدية، خلال الساعات الحالية، إجراء عمليات البحث والتحري والاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة شهر مارس 2022، تمهيدا للسداد، وتجنبا لقطع الخدمة.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2022

وفرت الشركة القابضة للكهرباء، عددا من الآليات والطرق، كي يستخدمها المشترك للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر مارس 2022، بجميع فروع وإدارات شركات التوزيع إلكترونيًا، ضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين في المصالح الحكومية.

وكشفت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 6 خطوات يجب أن يتبعها المشترك لإجراء عملية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2022 بالاسم، عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الكهربائي بالاسم

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء، من خلال الرابط التالي: http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

- اختيار «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء».

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

- إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.

الاستعلام عبر شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركات التوزيع على مستوي المحافظات، كالتالي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها، المكتوب على الفواتير المدفوعة.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

- تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.

- الضغط على زر الاستعلام.