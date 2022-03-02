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بث مباشر.. الرئيس يفتتح عددًا من مشروعات الإسكان والطرق

كتب:

شريف سليمان
10:02 ص | الأربعاء 02 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم «الوطن» بثا مباشرا، لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات بقطاعي الإسكان والطرق. 

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