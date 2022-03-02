بث مباشر.. الرئيس يفتتح عددًا من مشروعات الإسكان والطرق كتب: شريف سليمان 10:02 ص | الأربعاء 02 مارس 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم «الوطن» بثا مباشرا، لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات بقطاعي الإسكان والطرق. اقرأ المزيد: مصريون بعد عودة أولادهم من أوكرانيا: شكرا للرئيس السيسي «صور» بسمة وهبة تشكر الرئيس السيسي بسبب «طائرة رومانيا»: أب لكل المصريين السيسي يوجه بتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية «حقوق إنسان» النواب: رسائل السيسي تمثل خارطة طريق للتنمية يجب استيعابها جيدا تفاصيل قانون الفحص الطبي قبل الزواج بعد كلمة السيسي: كشف صحي ونفسي مسؤول أفريقي يثمّن جهود السيسي لدعم القارة السمراء في مواجهة تغير المناخ السيسي بقلم شريف سليمان