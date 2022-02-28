«حقوق إنسان» النواب: رسائل السيسي تمثل خارطة طريق للتنمية يجب استيعابها جيدا

اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرسائل العديدة التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كلمته خلال تدشين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل مصر.

وأكد فى بيان له، اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان واضحاً وصريحا للغاية كعادته دائما، قائلا: «حديث الرئيس السيسي يجب أن يكون منهاج ودستور عمل لـ100 مليون مصري، سواء بالنسبة للقيادات داخل جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية والدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، وغيرها من المؤسسات، ولجميع المواطنين»، مطالبا الجميع أن يستوعب كل كلمة جاءت في حديث الرئيس، الذي عبر فيها بكل الصدق والأمانة عن جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية.

ارتفاع معدلات النمو السكاني في مصر

وحذر رضوان من استمرار أزمة ارتفاع معدلات النمو السكاني في مصر، مؤكدا أن أزمة الانفجار السكاني الكبير والرهيب، من أخطر المشكلات والأزمات التي تواجه الدولة المصرية، لافتا إلى أن حل هذه الأزمة يبدأ من المواطن المصري أولاً، الذي يجب أن يدرك خطورة هذه الأزمة على الأجيال القادمة، وعلى معدلات التنمية والاقتصاد الوطني.

وقال النائب إن أزمة الانفجار السكاني مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة، مطالبا بوضع حلول غير تقليدية لحل هذه الأزمة، حتى لو تطلب الأمر وجود تشريع لحل هذه الأزمة التي تتزايد وبحدة سنويا.

الانفجار السكاني

وأكد أن استمرار الانفجار السكانى بمعدلاته الحالية، سيكون فيه خطورة كبيرة على الجميع، وسيؤدي الى مخاطر وخيمة على حياة كل المصريين، لان الانفجار السكاني سيؤدي إلى العديد من المشكلات والأزمات الكبيرة في التعليم والصحة والغذاء، وسيلتهم جميع جهود الإصلاح الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والمرض، وانخفاض مستوى معيشة المواطنين، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم من كل شيء، بما فيها المأكل والملبس، واحتياجات مواجهة مشكلات الصحة والتعليم، وغيرها من متطلبات المعيشة للمواطنين.