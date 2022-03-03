حالات ملزمة بتقديم إقرار ضريبي.. اعرف وضعك وشريحتك قبل نهاية المهلة

حددت مصلحة الضرائب المصرية، نهاية مارس الحالي، كآخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية المختلفة من جانب الأشخاص الطبيعيين، ونهاية أبريل من أجل تقديم الضرائب للأشخاص الاعتباريين.

كما حددت مصلحة الضرائب الحالات التى يجب أن يقدّم فيها المواطن إقراره الضريبي، قبل انتهاء المهلة المحددة، وهي كما يلي:

حالات ملزمة بتقديم الإقرار الضريبي

حددت مصلحة الضرائب الحالات الملزمة وغير الملزمة بتقديم الإقرارات الضريبية، حسب صافي الإيرادات السنوية وشرائح المرتبات، وهي كما يلي:

- إذا كان لك إيرادا ماليا من نشاط صناعي أو تجاري، إضافة إلى دخل من المرتبات، وما في حكمها.

- إذا كان لديك نشاط تجاري حتى وإن كان متوقف مؤقتا.

- إذا كان دخلك من إيرادات الثروة العقاري أو المرتبات تزيد عن 5 آلاف جنيه سنويا.

- إذا كان دخلك السنوي يتراوح بين 15 حتى 30 ألف جنيه، تحسب الضريبة بنسبة 2.5%.

ـ إذا كان دخلك السنوي يتراوح بين 30 حتى 45 ألف جنيه، تحسب الضريبة 10%.

ـ إذا كان دخلك السنوي يتراوح بين 45 حتى 60 ألف جنيه، تحسب الضريبة 15%.

ـ إذا كان دخلك السنوي يتراوح بين 60 حتى 200 ألف جنيه، تحسب الضريبة الضريبة 20%.

ـ إذا كان دخلك السنوي يتراوح بين 200 حتى 400 ألف جنيه، تحسب الضريبة 22.5%.

ـ إذا كان دخلك السنوي أعلى من 400 ألف جنيه، تحسب الضريبة الضريبة 25%.

حالات معفاة من تقديم الإقرار الضريبي

- إذا اقتصر دخلك المالي على مرتبك من جهة العمل فقط، وما في حكمها.

- إذا لم تتجاوز إيراداته من الثروة العقارية 5 آلاف جنيه كصافي دخل سنوى له.

ـ إذا كان الدخل السنوي لا يتعدى 15 ألف جنيه.

خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

- التسجيل إلكترونيا هنا.

- اختيار ضريبة الدخل.

- اختيار نوع الإقرار، وهو كما يلي:

• نموذج 101: الإقرار الضريبي لصافي دخل الأشخاص الطبيعيين.

• نموذج 103: الإقرار الضريبي لصافي الدخل على السيارات.

• نموذج 105: الأرباح على النشاط المهني، والتجاري، والصناعي.