السيسي يفتتح الصالة المغطاة بمجمع حسن مصطفى

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، افتتاح الصالة المغطاة في مجمع حسن مصطفى، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، وذلك خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق.

السيسي يفتتح مشروعات قومية

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات القومية، والتي يأتي من بينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي، ومشروع جنة للإسكان المتوسط.

جولة تفقدية للرئيس السيسي

وتتضمن الفعالية اليوم، افتتاح الرئيس مركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر، كما يجري الرئيس السيسي جولة تفقدية لعدد من المشروعات القائمة.