السيسي عن تطوير كرداسة وناهيا: مش معقول الفاصل بين البيوت يبقى 10 أمتار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحرير حركة المرور في غرب النيل والقاهرة المتمثل في محافظة الجيزة بشكل لا يقل عما حدث في شرق القاهرة والنيل: «نبقى إحنا بكده عملنا الحركة الرئيسية، وده تحدي بالنسبة لنا، موضوع زي منطقة كرداسة، بنتكلم في عدد سكان كبير أوي، طب أنت حليت له المسألة على محور رئيسي سواء عرضي أو طولي حول المدينة أو الحي ويخلي في حركة».

السيسي يوجه محافظة الجيزة بدراسة تدشين محاور

وأضاف في كلمته، خلال افتتاحه عدد من المشروعات ومن بينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط: «الطرق في كرداسة وناهيا وبولاق بسيطة يمكن حارة أو حارتين، لكن في النهاية إحنا حلينا الموضوع حول الجيزة وعبرها، لكن أنا كمان عاوز أخلي المواطن في بولاق يتحرك بشكل كويس، ومش بس كده.. مش معقولة الفاصل بين البيوت كلها في الكتلة دي 10 أمتار أو 20 مترا.. الموضوع ده محتاج دراسة مع محافظة الجيزة، ونشوف المحاور جوه الأحياء دي».

الرئيس: هنضطر لإزالة بعض المباني

وتابع: «عشان نعمل ده هنضطر نعمل بعض الإزالات، وفي مبدأ عام الدولة حطته على نفسها، وهو إن أي إزالات بتتعمل لصالح النفع العام الدولة بتعوض الناس، وبالنسبة للخطة التي استعرضها اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطوير طرق الجيزة فإحنا المفروض نبقى طموحين ونخلص السنة دي لأننا لسه في أول السنة».