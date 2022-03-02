رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي يصل إلى مقر افتتاح «سكن مصر» و«جنة»

كتب:

شريف سليمان
10:00 ص | الأربعاء 02 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر افتتاح مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط، كما يفتتح عدد من المشروعات القومية في قطاعي الإسكان والطرق.

السيسي يفتتح مشروعات قومية

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، عددًا من المشروعات القومية، والتي يأتي من بينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي، ومشروع جنة للإسكان المتوسط.

جولة تفقدية للرئيس السيسي

وتتضمن الفعالية اليوم، افتتاح الرئيس مركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر، كما يجري الرئيس السيسي جولة تفقدية لعدد من المشروعات القائمة.

اقرأ المزيد:

مصريون بعد عودة أولادهم من أوكرانيا: شكرا للرئيس السيسي «صور»

بسمة وهبة تشكر الرئيس السيسي بسبب «طائرة رومانيا»: أب لكل المصريين

السيسي يوجه بتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية

«حقوق إنسان» النواب: رسائل السيسي تمثل خارطة طريق للتنمية يجب استيعابها جيدا

تفاصيل قانون الفحص الطبي قبل الزواج بعد كلمة السيسي: كشف صحي ونفسي

مسؤول أفريقي يثمّن جهود السيسي لدعم القارة السمراء في مواجهة تغير المناخ
بقلم شريف سليمان