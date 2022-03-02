السيسي يصل إلى مقر افتتاح «سكن مصر» و«جنة»

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر افتتاح مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط، كما يفتتح عدد من المشروعات القومية في قطاعي الإسكان والطرق.

السيسي يفتتح مشروعات قومية

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، عددًا من المشروعات القومية، والتي يأتي من بينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي، ومشروع جنة للإسكان المتوسط.

جولة تفقدية للرئيس السيسي

وتتضمن الفعالية اليوم، افتتاح الرئيس مركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر، كما يجري الرئيس السيسي جولة تفقدية لعدد من المشروعات القائمة.