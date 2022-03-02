قاطرة وصندل يحتميان بميناء الصيد في البرلس تحسبا لنوة السلوم

أعلن ميناء الصيد في مدينة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، احتماء قاطرة وصندل بالميناء، وذلك تحسبا لنوة السلوم الجنوبية الغربية الممطرة، والتي تبدأ مساء اليوم الأربعاء.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ إشارة من ميناء الصيد بالبرلس، اليوم الأربعاء، تفيد بدخول القاطرة «اسكاي» تجر خلفها الصندل سمارة، والقادمة من المنصورة الجديدة للاحتماء بالميناء، تحسبا لتداعيات نوة السلوم التي تبدأ مساء اليوم.

غرفة العمليات

ولم تتلق غرفة العمليات وإدارة الأزمات أي إشارة خاصة بتوقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس أو مياه البحر المتوسط، وانطلقت المراكب في عرض البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلوج، وفقا لبيان الغرفة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار انعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، لمتابعة حالة الطقس، مشددا على رؤساء المدن بالمتابعة على مدار الساعة، لمواجهة أي تغييرات تطرأ على حالة الطقس.

طوارئ بكفر الشيخ لمواجهة نوة السلوم

فيما أعلن محافظ كفر الشيخ، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية، وذلك تحسبا لسقوط أمطار ولمواجهة تغيرات الطقس وفق هيئة الأرصاد الجوية.

وقال المحافظ، إن الغرف مستمرة وتتلقى شكاوى المواطنين حول انقطاعات أو أعطال المرافق، والعمل على سرعة حلها، بالتنسيق مع مختلف الجهات خاصة شركتي المياه والكهرباء.

وأشار المحافظ إلى استعداد المعدات لسقوط أمطار، ووجه بانتشارها في الشوارع وتكثيف حملات النظافة ورفع مياه الأمطار أولا باول حال تساقطها، فضلا عن نشر توقعات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين أولا بأول على الصفحات الرسمية للوحدات المحلية.