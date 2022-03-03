اليوم.. الفرصة الأخيرة للطلاب لتسليم استمارة الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس 3 مارس، آخر موعد لتسليم الطلاب استمارة الثانوية العامة 2022 للمدارس، للتقدم لامتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022، طبقاً للمواعيد المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددة على أنه لن تقبل الاستمارة من أي طالب تخلف عن المواعيد، مهما كانت الظروف والأسباب.

تسليم إقرار من ولي الأمر بعدم حيازة التليفون المحمول

وشددت وزارة التربية والتعليم، على طلاب الثانوية العامة بتسليم الاستمارة الإلكترونية بكل مشتملاتها والتي تم طباعتها من على الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى إقرار ولي الأمر علي عدم حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد إطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك.

وطالبت وزارة التعليم، جميع المدارس الثانوية بالتنبيه على المرشد التعليمي المسؤول عن استلام الاستمارات الإلكترونية من الطلاب والتأكد من صحتها ومراعاة (الشعبة واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والديانة والمواد المترجمة ومواد الرسوب للطلاب الراسبين).

مراجعة استمارة الثانوية العامة موضح بها جميع المواد

وقالت وزارة التربية والتعليم، يجب التأكد من أن استمارة الثانوية العامة موضح بها جميع المواد التي سوف يؤدي بها الطلاب الامتحان كالآتي:

- لطلاب الشعبة الأدبية (اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق والتربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء).

- لطلاب الشعبة العلمية علوم (اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئة والتربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء).

- لطلاب الشعبة العلمية رياضة (اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والكيمياء والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية والتربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء).