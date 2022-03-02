محاور مرورية جديدة بالإسماعيلية لمواجهة التكدس المروري.. وخطة لرصف الطرق

قال المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، إن المديرية، أنهت افتتاح العديد من المحاور المرورية الجديدة داخل مدينة الإسماعيلية لفك الزحام المروري، وعمل سيولة طوال اليوم.

وتابع «الشيمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحاور المرورية، استهدفت أكثر الأماكن اختناقاً، خاصة في أوقات الذروة بالعمل علي توسعة الشوارع وخلق محاور جديدة، مشيرا إلى أن المحاور الجديدة، لم تستهدف مدينة الإسماعيلية فقط، وإنما شملت المراكز والمدن، بإنشاء عدة محاور تربط القرى ببعضها، وربطها بالمراكز والطرق السريعة والصحراوية.

«الشيمي»: انهينا بعض المحاور في 20 يوما فقط

وقال «الشيمي»، إن هناك بعض المحاور تم إنهائها في خلال 20 يومًا، فقط، كمحور 24 أكتوبر المجاور لمجمع مدارس 24 أكتوبر، مشيراً إلى أنه تم إنشاء هذا المحور وفقاً لمعايير خاصة.

وتابع أن هذا المحور تم إنشائه بخامات تتحمل الأطفال لوجوده بجوار مجمع للمدارس، وشمل وجود جراج جانبي للسيارات لفض أي تكدسات تنتج عن انتظار السيارات لفتح الشارع بشكل تام أمام الحركة المرورية في شارع فؤاد عزيز غالي، مؤكدًا أن منطقة فؤاد غالي كانت من أخطر الأماكن لوجود عدد كبير من الأطفال، مع ازدحام كبير للسيارات طوال فترة اليوم، خاصة في فترة دخول وخروج الطلاب.

القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا للطرق

وأكد «الشيمي»، أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطت مشروعات الطرق، والمحاور المرورية، اهتماما كبيرا طوال الفترة الماضية بالعمل علي مدار 24 ساعة، وتابع أن هناك خططا على مستوى الجمهورية لربط القري بالمراكز، وتم تنفيذها في الإسماعيلية داخل السبع مراكز بربط كافة القري بالعواصم، والمدينة، أيضًا حال قربها من المدينة.

وقال الشيمي، إن التطورات شملت أيضًا إنشاء محور 30 يونيو، وتطوير طريق الإسماعيلية، والقاهرة الصحراوي وطريق الإسماعيلية السويس، بما يتماشى مع خطة الدولة.

248 مليون جنيه لتطوير الطرق في 2021

وأشار إلى أنه جرى إنفاق ما يقارب من 248 مليون جنيه علي خطة الطرق خلال عام 2021، والمقسمة على محاور داخل مدينة الإسماعيلية وفي المراكز.

وتابع: «المحاور شملت طريق بر أيسر ترعة السويس من شارع أم كلثوم حتى كوبري الدريسة بأبو عطوة، بطول 2.4 كم بإجمالي تكلفة 6.6 مليون جنيه، وطريق جبل مريم من التعاون حتى بر أيسر ترعة السويس، بطول 11 كم، وتكلفة 15.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى طريق 66 العبايدة -إسحاق، بمركز ومدينة القنطرة غرب».

كما شملت الخطة، رصف الطريق الدائري بأبو خليفة بطول 3.2 كم، وإجمالي تكلفة 6.15 مليون جنيه، ورصف وتطوير الطريق الرئيسي لمدينة المستقبل بطول 9 كم مزدوج من 36 حربي حتي القاهرة بورسعيد الصحراوي مركز ومدينة الإسماعيلية بتكلفة 21.5 مليون جنيه.