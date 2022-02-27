مصرع شاب في حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

لقي شاب في الثلاثينيات من العمر، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل قرب كوبري المستقبل في مدخل مدينة الإسماعيلية.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث إلا أنه تم العثور على سائق السيارة الملاكي متوفيا في مكان الحادث.

ونجح رجال الإسعاف بالتعاون مع الأهالي في استخراج الجثمان من السيارة فيما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثمان في ثلاجة مستشفى القنطرة غرب وانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.

شهود العيان: «الملاكي» اصطدمت بالسيارة النقل من الخلف

وقال شهود عيان أن قائد السيارة الملاكي اصطدم بالسيارة النقل من الخلف مما تسبب في إصابة السائق بإصابات خطيرة أدت إلي وفاته في الحال.

وأضاف شهود العيان لـ«الوطن»، أن قوات الشرطة انتقلت على الفور إلى مكان الحادث وتبين أن المتوفي يدعى «روماني بليغ» ومقيم في الإسماعيلية فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونجح رجال الشرطة في إزاحة السيارة عن نهر الطريق فيما تم التحفظ على السيارتين لحين إنهاء التحقيقات في الحادث ومراجعة الكاميرات في مكان الحادث.