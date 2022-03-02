السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان «ملحمة بناء» قبل افتتاح مشروعات قومية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشؤن المعنوية بعنوان «ملحمة بناء»، وذلك خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بقطاعي الطرق والإسكان.

وافتتح الرئيس السيسي، قبل قليل، الصالة المغطاة في مجمع حسن مصطفى، عبر شبكة فيديو كونفرانس، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق.

مشروعات قومية يفتتحها الرئيس

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، من بينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي، ومشروع جنة للإسكان المتوسط، كما يجري الرئيس السيسي جولة تفقدية لعدد من المشروعات القائمة.