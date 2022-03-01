مواعيد قطع مياه الشرب عن مرافق المنزلة ومنية النصر في الدقهلية

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية‏، مساء اليوم، في تغيير محابس بعنبر الطلمبات الرئيسي بمرفق المياه بالمنزلة، ما يتسبب في قطع مياه الشرب عن مدينة المنزلة، وبعض القرى التابعة اليوم، من الساعة 11 ليلا، حتى الساعة 6 من صباح الأربعاء، كما سيجر تخفيض ضغوط مياه الشرب عن بعض قرى مركز منية النصر غدا الأربعاء، تبدأ من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة 5 مساء، لتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير الدورية بمرفق المياه بمنية النصر.

قطع مياه الشرب عن مرفق مياه المنزلة

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، أنه بشأن مدينة المنزلة والقرى التابعة، سيجر قطع مياه الشرب نظرا لأعمال تغيير عدد 2 محبس 500 ملي فراشة، خاص بخط طرد الوحدات المرشحة رقم 2 و4 بالعنبر الرئيسي للطلمبات بمرفق مياه المنزلة، الأمر الذي يتطلب إيقاف المرفق بالكامل.

وأكدت الشركة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: «مدينة المنزلة بالكامل، وأيضا عدد من القري التابعة وتشمل قري: الفروسات، والعامرة، والجديدة، والطويل»، كما أن هناك عدد من القرى تتأثر بضعف المياه، وتشمل قرى «العزيزة والنسايمة بالإضافة إلي بعض مناطق مدينة المطرية».

صيانة دورية لمرفق مياه الشرب في منية النصر

وعن مركز منية النصر يجري صيانة البوابات وتطهير بئر المرشحات، طبقا لخطة الصيانة الدورية بمرفق مياه المدينة، ما يستدعي إيقاف المرفق، وتخفيض ضغوط المياه عن بعض المناطق، وأن المناطق المتأثرة بضعف المياه من قرى مركز منية النصر، تشمل: « قرى برمبال القديمة، وبرمبال الجديدة وكفر علام وكفر أبو ذكري، وميت عاصم ومنشية عاصم والرياض».

وأهابت شركة مياه الدقهلية المواطنين قاطني القرى والمدن وكل الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه، وكذا الوحدات المحلية، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.‏